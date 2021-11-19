Копия памятника советскому солдату для незрячих появилась в Тверской области

Тактильная копия памятника советскому солдату для незрячих и слабовидящих людей появилась в музее Ржевского мемориала в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, новый экспонат передали в культурное учреждение из некоммерческой организации «Эксперт». По мнению его создателей, получить впечатление от монумента должны все, в том числе люди с ограниченными возможностями. Отмечается, что модель скульптуры также покажут в специальных библиотеках региона для слабовидящих.

Представители цента «Эксперт» подчеркнули, что проект по созданию тактильной копии памятника запустили в 2020 году.

В сентябре стало известно, что в Томске установили памятную доску прокурорам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ее разместили на здании областной прокуратуры, расположенной на улице Белинского. На мемориале напечатаны имена пятерых бывших служащих: Батаен Борис, Шканов Евгений, Воробьев Марат, Исковский Иван и Трифонов Владимир.