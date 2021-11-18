В Челябинске открыли новый арт-объект у памятника знаменитому физику

В Челябинске открыли новый арт-объект «Будь в фокусе» у памятника знаменитому физику-ядерщику Игорю Курчатову. Об этом сообщает местное издание «Хорошие новости».

Согласно материалу, в городе появилась красная рамка-скамья с подсветкой. Инициаторами ее установки выступил многоотраслевой холдинг «Группа Синара». Отмечается, что инсталляцию решили расположить именно у монумента, чтобы жители и гости города могли фотографироваться напротив достопримечательности и публиковать снимки в социальных сетях.

Известно, что рамка также оборудована USB-разъемы для подзарядки гаджетов. Людям предлагают размещать кадры с хэштегом #челябинсквфокусе: полученные изображения будут автоматически появляться на сайте проекта.

«Композиция выглядит особенно волшебно в вечернее время, когда включается подсветка памятника. Арт-объект располагается в зоне студенческого городка, рядом с крупнейшим вузом Южного Урала, в ближайшее время, я уверен, это станет излюбленным местом отдыха и новой фотозоной», — высказался заместитель главы города Сергей Авдеев.

Ранее в ноябре в Крыму установили арт-объект «Время» — инсталляцию на тему быстротечности времени, посвященную пандемии коронавируса. Мемориал, построенный в память о жертвах пандемии, открыли на площадке арт-кластера «Таврида», расположенного в бухте Капсель на юго-востоке Крыма.