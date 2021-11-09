Житель Чувашии показал созданные своими руками изделия из дерева

Россиянин Владимир Терентьев показал шкатулки из дерева, которые он создает своими руками

Житель Чувашии Владимир Терентьев показал деревянные изделия, которые он создает своими руками. Об этом сообщает «Вести.Чувашия».

По информации издания, мастер из Цивильского района, который преподает черчение и труд в Таушкассинской средней школе, увлекся резьбой по дереву 35 лет назад. Сначала россиянин изготавливал ажурные доски и кухонную утварь, а затем принялся мастерить различные шкатулки и живописные сундуки, а также объемные картины.

По словам Терентьева, его вдохновляют творчество и произведения известных чувашских писателей. Отмечается, что на создание одного деревянного изделия у него уходит почти полтора месяца. Вдобавок житель Чувашии обучает других людей ремеслу в собственной мастерской.

Согласно материалу, инструменты для работы мастер также изготавливает самостоятельно. Так, например, в его коллекции представлено около тысячи самодельных ножей. «Он увидит, как кто-то что-нибудь на улице выбрасывает, все поднимает, приносит домой и дает вещи вторую жизнь», — пояснила жена Терентьева Ольга.

На данный момент россиянин создает макет старинного села Котяково в память о предках. По словам мужчины, он хочет организовать музей истории деревни.

С 14 по 17 октября в Челябинске проходил фестиваль деревянной скульптуры. Мероприятие состоялось в Саду Победы. Мастера из разных городов создавали скульптуры, изображающие персонажей советских фильмов. Для посетителей была также открыта мастерская.