Жители Челябинска нарисовали картины на поврежденных участках деревьев

Жители Челябинска начали расписывать поврежденные участки деревьев яркими рисунками. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, художники обрабатывают деревья грунтовкой, а затем разрисовывают их картинами. Отмечается, что после такого способа обработки через трещины в древесину не проникают влага и различные вредители.

Данную акцию проводят в городе третий год подряд, ее предложили Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) и общественная организация «Зеленый город». По словам организаторов мероприятий, тополя и клены с украшенными стволами расположены во всех районах города.

«Мы очень рады, что эта акция находит живой отклик у горожан, которые продолжают обращаться с просьбами нанести экограффити на деревья в их дворах или парках, а также на другие объекты», — высказался директор управления по работе с персоналом «ЧМК» Денис Сазонтов.

С 14 по 17 октября в Челябинске также проходил фестиваль деревянной скульптуры. Мероприятие состоялось в Саду Победы. Мастера из разных городов создавали скульптуры, изображающие персонажей советских фильмов. Для посетителей была также открыта мастерская.