В США начнут следить за НЛО по-новому: Пентагон реорганизовал рабочую группу по слежению за неопознанными летающими объектами, теперь в структуре Минобороны будет новое подразделение. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая структура получит более более длинное название: Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG).

«Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Также в тексте уточняется, что Минобороны очень серьезно воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, и расследует каждое из них.

Ранее в ноябре директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в США были зафиксированы встречи с неопознанными летающими объектами. По ее словам, специалисты не могут найти научное объяснение этим явлениям.

В июне разведка США рассказала об угрожающих нацбезопасности страны НЛО. В первом за полвека докладе об НЛО национальной разведки США по запросу Конгресса упомянули о 144 случаях предполагаемого наблюдения за неопознанными объектами, которые не поддаются объяснению. При этом особо отмечалось, что некоторые объекты, «по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики».