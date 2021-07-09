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Захарова порекомендовала США переключиться с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление американского телеведущего Такера Карлсона о слежке после попытки организовать интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Она отметила в своем Telegram-канале, что «русское досье» стало стабильным компонентом внутриполитической жизни США и порекомендовала переключиться на пришельцев и НЛО.

Захарова добавила, что это очень странная история, в которой непонятно, кто прав: то ли журналист, отстаивающий свободу слова перед лицом либералов, то ли стоящие на страже закона и порядка федеральные силы, оказавшиеся под прицелом медиа.

«Оба хуже, если честно. Потому что американский медиапрофсоюз погряз в пропагандистском болоте и сговоре с политическими элитами. История не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о "русской угрозе". "Русское досье" стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО», — заключила официальный представитель российского МИД.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о слежке после того, как пытался организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. По информации издания, журналист разговаривал с «находящимися в США посредниками Кремля об организации интервью с Путиным» незадолго до того, как обвинил в слежке американское Агентство нацбезопасности.

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