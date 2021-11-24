Девушка поставила виниры и осталась с парализованным лицом

У TikTok-блогерши развился паралич Белла после установки виниров в Турции

Блогерша поставила виниры и поделилась неудачным результатом процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Пользовательница с никнеймом lydiahughes22 объяснила, что поехала в Турцию, чтобы улучшить свой внешний вид и установить виниры. По словам девушки, после процедуры у нее развился паралич Белла (внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица в связи с поражением лицевого нерва, — прим. «Ленты. ру»).

В ролике блогерша показала, как перед процедурой ее натуральные зубы сточили, а затем установили на них виниры белого цвета. На последующих кадрах она запечатлела себя через несколько дней после посещения стоматолога: половина ее лица полностью онемела.

Ролик героини материала стал вирусным и набрал миллион просмотров и 33,9 тысячи лайков. Пользователи сети испугались за здоровье девушки. «Надеюсь, после этого видео больше никто не поедет в Турцию, чтобы сделать что-то со своей внешностью», «Это шокирует», «Какой кошмар, поправляйся скорее!», «Я боюсь за тебя», «Это очень страшно», — писали они.

На данный момент актуальная информация о состоянии здоровья lydiahughes22 не поступала.

Ранее в ноябре женщина сделала ботокс и осталась с парализованным лицом. На размещенных в сети кадрах Даниэль Лейден объяснила, что решилась на процедуру, поскольку хотела избавиться от морщин и сделать кожу гладкой. По словам женщины, на сеансе косметолог ввела слишком много препарата в ее переносицу, что привело к птозу (опущению) правого века.