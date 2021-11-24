Москвичка подала в суд на бывшего министра Абызова за залив квартиры

Соседка подала иск в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова за залив квартиры на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда.

Сумма иска за порчу жилья превышает миллион рублей. В нем женщина по имени Татьяна Поддубная просит возместить вред, причиненный в ходе ремонтных работ, и взыскать с Абызова миллион рублей и госпошлину (13,2 тысячи рублей). Рассмотрение дела назначено на 10 декабря 2021 года.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают в отмывании еще 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.

По версии следователей, экс-министр, занимая с 2012-го по 2018 год государственную должность, скрывал, что владеет пятью офшорными компаниями на Кипре, а также ценными бумагами десяти российских компаний стоимостью 9 миллиардов рублей. Кроме того, во время госслужбы Абызов продолжал заниматься бизнесом.