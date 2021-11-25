В Таганроге оперуполномоченного осудили на три года за взятку в полмиллиона рублей

В Таганроге боровшийся с нелегальным алкоголем полицейский осужден на три года за взятку — он пообещал за эти деньги уладить «налоговый вопрос» местному бизнесмену. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-службе объединенных судов.

По версии следствия, Вячеслав В., теперь уже бывший старший оперуполномоченный отделения по преступлениям на потребительском рынке и в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, сказал местному коммерсанту, что обладает хорошими знакомствами в налоговой инспекции.

У бизнесмена были проблемы с налогами, поэтому оперуполномоченный предложил ему решить эти проблемы за 400 тысяч рублей. Вскоре сумма возросла до 500 тысяч рублей.

Однако Вячеслава задержали силовики. Суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф в 2,5 миллиона рублей. Неизвестно, обладал ли осужденный реальными связями.