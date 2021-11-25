63 курицы умерли от сердечного приступа из-за громкой музыки на свадьбе

63 цыпленка с фермы в Индии скончались от испуга из-за взрыва петард на свадьбе

В индийском округе Баласор, штат Одиша, 63 курицы умерли от сердечного приступа из-за громкой музыки, доносящейся со свадебной вечеринки. Об этом сообщает Hindustan Times.

Владелец фермы Ранджит Парида рассказал, что в воскресенье, 21 ноября, жених и невеста вместе с гостями отмечали свадьбу в соседней деревне. В какой-то момент они включили музыку слишком громко и начали взрывать петарды. Шум напугал цыплят и кур, и они стали в ужасе бегать по территории фермы.

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Обеспокоенный состоянием животных Парида пришел в место проведения праздника и попросил молодоженов вести себя тише. Однако, как говорит индиец, они были настолько пьяны, что не восприняли его слова всерьез и продолжили веселье. Когда мужчина вернулся на ферму, он обнаружил 63 мертвых цыпленка, которые, предположительно, скончались от сердечного приступа, вызванного испугом.

На следующее утро птицевод попросил родственников невесты возместить ущерб за умерших животных, но они отказались. «Из-за громких звуков я потерял около 180 килограммов курятины, так как птицы, вероятно, умерли от шока», — сказал Парида. Старший инспектор полиции продолжает расследовать дело.

Профессор зоологии Сурьяканта Мишра объяснил, что громкий шум действительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний как у людей, так и у птиц. «Куры подчиняются циркадному ритму, который контролируется естественным циклом сменяемости дня и ночи. Куры в основном отдыхают и неактивны ночью. Внезапное волнение или стресс из-за громкой музыки диджея может нарушить их биологические часы, что приведет к смерти», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Ченнаи погиб редкий кубинский крокодил. Основатель зоопарка посчитал, что его погубила громкая музыка, доносившаяся из гостиницы поблизости.