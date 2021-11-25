Роспотребнадзор предупредил о вероятности заболеть «черной плесенью» в России

Инфекционист Горелов: «черная плесень» может развиться в России при определенных условиях

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил о вероятности заболеть «черной плесенью» в России при определенных условиях. Его слова передает РИА Новости.

Горелов подчеркнул, что инфекция характерна для климата с высокими температурами и очень высокой влажностью. «Но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов», — подчеркнул он.

Инфекционист напомнил, что заболевание развивается преимущественно у людей, страдающих сахарным диабетом, при тяжелых иммунодефицитных состояниях, а также при интенсивном и неправильном использовании антибактериальных и гормональных препаратов.

Ранее опасность болезни для России оценил бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев. По его мнению, угроза распространения «черной плесени» в стране нереальна. О первых и единичных случаях «черной плесени» в России стало известно летом 2021 года.