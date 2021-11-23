Оценена опасность поражающей зрение после COVID-19 «черной плесени» для России

Эпидемия мукормикоза или так называемой «черной плесени» — болезни, которая вызывала у переболевших COVID-19 необратимое поражение зрения, — России не грозит. Так угрозу распространения заболевания в разговоре с «Лентой.ру» оценил бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев.

«Только одних инфекционных заболеваний, вызнанных вирусами, бактериями, грибами, их больше 1,5 тысячи. И с чем мы (врачи) только не встречаемся. Да, нужно быть настороже, но особой тревоги это не должно вызывать. Угроза распространения этого в России нереальна. Единичные случаи могут быть по разным причинам. В том числе, и завозные, но особой опасности здесь нет», — заявил он.

С мнением Малышева согласился также иммунолог, кандидат медицинских наук и гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Он оценил опасность «черной плесени» для России и объяснил, что мукормикоз — это грибковое заболевание, а сами грибки есть в окружающей нас природе и даже в продуктах питания, которые неправильно хранятся. Здоровый иммунитет с ними успешно справляется и не дает инфекции развиваться.

В России нет факторов, которые способствовали бы распространению «черной плесени»

По словам специалиста, к ним относится климат, скученность населения и повсеместная антисанитария.

«Но появился COVID-19 как мощный фактор иммуносупрессии. Также используется ряд препаратов для подавления иммунной системы, которые могут повлиять на то, что у каких-то людей наиболее ослабленных этот мукормикоз при стечении обстоятельств может развиться. Это не частые случаи. Наверное, десятки случаев», — рассказал Крючков в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что России не грозит эпидемия или вспышка мукормикоза по примеру той, что была в Индии. «Другое дело, что такие случаи будут появляться и по мере нарастания эпидпроцесса их будет становиться больше. Больше людей болеют, больше людей болеют тяжело, больше людей нуждаются в иммуносупрессивной терапии. Все это приводит к тому, что случаи такие бывают», — подытожил инфекционист.

Ранее о появлении в России случаев нового последствия коронавируса — мукормикоза — предупредил врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук и руководитель отдела лучевой диагностики в Ильинской больнице в Подмосковье Павел Попов. Заболевание было диагностировано у одной из его пациенток спустя два месяца после перенесенного коронавируса.

О первых и единичных случаях «черной плесени» в России стало известно летом 2021 года. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также отмечал, что угроза распространения заболевания в стране минимальна.