Названы пять районов Москвы с самыми дешевыми квартирами

Самое дешевое вторичное жилье в Москве можно найти в районе Некрасовка, следует из материалов, предоставленных «Ленте.ру» агентством недвижимости «ИНКОМ». По данным аналитиков, квадратный метр в Некрасовке в среднем стоит 193,9 тысячи рублей.

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Второе место в пятерке районов с доступными квартирами заняло Бирюлево Западное, где вторичное жилье продается по цене 204,8 тысячи рублей за «квадрат». Третья позиция — у района Бирюлево Восточное (205,7 тысячи рублей за «квадрат»). В топ-5 также попали Южное Бутово — там средняя стоимость квадратного метра равна 207,1 тысячи рублей, и Выхино-Жулебино (213,4 тысячи рублей).

Эксперты назвали категории покупателей, формирующих спрос на жилье в указанных районах. Преимущественно это местные, то есть люди, которые изначально там жили и теперь хотят купить другую квартиру, не меняя района. «Другая категория покупателей — те, кто не имеет средств на приобретение недвижимости в более дорогих районах Москвы, в особенности большей по площади, — поясняют специалисты. — В данную группу входят как москвичи, так и покупатели из регионов РФ и бывших союзных республик, перебирающиеся в Москву».

Ранее сообщалось, что за октябрь 2021 года квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал на 2 процента. Общий объем предложения «вторички» все еще находится на достаточно низком уровне: в городе продается не более 40,5 тысячи объектов.