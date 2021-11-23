«МИЭЛЬ»: за октябрь 2021 года вторичное жилье в Москве подорожало на 2 процента

За октябрь 2021 года квадратный метр вторичного жилья в Москве подорожал на 2 процента, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру». Общий объем предложения «вторички» все еще находится на достаточно низком уровне: в городе продается не более 40,5 тысячи объектов.

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Снижения стоимости «квадрата» на вторичном рынке Москвы, по данным риелторов, в октябре не отмечено. Напротив, москвичи вновь повысили цены на квартиры. «Выставляя свои объекты на продажу, собственники ориентируются на другие объекты в заданной локации. В лучшем случае выставляют объекты по такой же цене, а иногда и дороже», — констатируют специалисты.

При этом, по их наблюдениям, каждая вторая сделка с «вторичкой» в октябре совершалась со снижением первоначальной стоимости. Размер скидок составил от 1 до 5 процентов.

За октябрь наиболее сильно вторичное жилье подорожало в Новомосковском округе — на 4 процента в среднем, подсчитали в «МИЭЛЬ». Минимальная динамика (ноль процентов) отмечена в Центральном округе.

Ранее участники рынка недвижимости заявили, что средний уровень цен на вторичную недвижимость в России уже весьма высок и не соответствует финансовым возможностям многих потенциальных покупателей. При этом обвала ценников никто из них не пообещал.