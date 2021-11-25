Ученые оценили влияние коронавируса у беременных на психику ребенка

Американские ученые доказали, что заражение беременных женщин COVID-19 способно вызывать у плода нарушения психического развития даже в том случае, когда инфекция не передается ребенку. С выводами исследователей, опубликованными в журнале Nature Immunology, согласились и российские специалисты, пишут «Известия».

Российские ученые также оценили влияние коронавируса на психику человека и подтвердили, что болезнь во время беременности грозит серьезными последствиями для плода. Чтобы избежать их, специалисты посоветовали вакцинироваться от COVID-19 до зачатия.

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«Наша задача, чтобы мама вошла в беременность уже привитой. Рисковать в таком положении слишком опасно. Прививка уже во время беременности будет эффективна для мамы. Для плода риски, конечно, будут меньше, чем при болезни матери, но больше, чем если она вакцинируется заранее», — призвал профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

По словам профессора, до конца неизвестно, как коронавирус влияет на развитие иммунной системы ребенка: чтобы это выяснить, потребуются минимум пятилетние исследования. Однако эксперименты на животных показали, что такие изменения ведут к неврологическим нарушениям и поражениям нервной системы, среди которых аутизм.

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков добавил, что в конце первого и во втором триместре SARS-CoV-2 грозит «огромными рисками патологических нарушений для плода», поскольку в этот период формируется его центральная нервная система. Он также заявил, что следует вакцинироваться перед беременностью.

Ранее ученые рассказали о проблемах у беременных после первой прививки от COVID-19. В ответ на вакцину у женщин падает иммунитет.