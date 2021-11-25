В России принадлежащая государству компания допустила дефолт

Российская компания «ОВК Финанс», структура Объединенной вагонной компании (ОВК), допустила технический дефолт. Она должна была выплатить инвесторам 16,34 миллиарда рублей в среду, 24 ноября, но не нашла средств. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.

По словам представителя ОВК, в настоящее время с держателями облигаций ведутся переговоры о сроках и вариантах урегулирования ситуации. Он указал, что владельцы ценных бумаг и уполномоченные ими лица имеют право обратиться к эмитенту и поручителям с требованием о выплате причитающихся им сумм.

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Акционерами ОВК являются банк непрофильных активов «Траст» (27,8 процента по состоянию на 30 сентября) и банк «Открытие» (24,3 процента). Обе организации принадлежат Центробанку, в сумме их доля превышает 50 процентов, а значит, компания является государственной. Еще 9,3 процента находится в собственности «Уралвагонзавода», также принадлежащего государству.

В ОВК утверждают, что «ОВК Финанс» является пусть и структурой, но отдельной компанией, поэтому ее проблемы не повлияют на общую производственную деятельность. В «Трасте» пообещали вскоре представить план антикризисных мер. Сами облигации были выпущены в 2013 году, сумма выпуска составляла 15 миллиардов рублей.

Информация о техническом дефолте «ОВК Финанс» появилась на фоне проблем у «Роснано». Компания 19 ноября объявила о переговорах с инвесторами по поводу реструктуризации из-за накопленной непропорциональной задолженности. При этом ближайшие выплаты должны состояться уже 1 декабря.

На этой неделе Минфин объявил о проработке механизмов повышения эффективности «Роснано». В ведомстве подчеркнули, что ни один из рабочих вариантов не предусматривает неисполнения обязательств перед кредиторами. Однако, как следует из текста сообщения, речь идет только о бумагах с госгарантиями, хотя компания активно занимала на рынке и без них.

Эксперты отмечают, что если «Роснано», как компания, принадлежащая государству на 100 процентов, допустит дефолт, то условия займов ухудшатся для всех российских госкомпаний.