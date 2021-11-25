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Россиянам рассказали о способе дешево отдохнуть в проверенных отелях Доминиканы

ANEX Tour: у россиян есть возможность отдохнуть в Доминикане с 45-процентной скидкой
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Фото: Valentin Valkov / Shutterstock

Директор департамента дистрибуции туроператора ANEX Tour Рашад Бунядов раскрыл россиянам способ дешево отдохнуть в Доминикане. Об этом он рассказал в беседе с порталом Hotline Travel.

Так, он посоветовал туристам с ограниченным бюджетом обратить внимание на гостиницы сети AMResort, которые предлагают размещение со скидками до 45 процентов. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо забронировать путевку до 14 декабря, а отправиться на курорт не позднее 30 апреля 2022 года.

Кроме того, представитель ANEX Tour назвал несколько проверенных отелей республики, которые уже хорошо зарекомендовали себя среди путешественников. В список вошли Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort, Occidental Punta Cana By Barcelo и Vista Sol Punta Cana Beach Resort.

Бунядов также добавил, что сейчас курорты Доминиканы занимают второе место по популярности среди туристов из России, уступая только Египту. Однако эксперт отметил, что направление лидирует по глубине продаж на новогодние праздники — количество свободных номеров и мест на рейсах в период с 25 декабря по 8 января стремительно сокращается.

Ранее в ноябре стало известно, что российские туристы заняли первое место на въездном рынке Доминиканы в период с января по сентябрь 2021 года, обогнав иностранцев. Так, за это время республику посетили 31,6 тысячи отечественных путешественников, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

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