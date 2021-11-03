Россияне обогнали иностранцев по турпотоку в Доминикану

Российские путешественники обогнали иностранцев по турпотоку в Доминикану в период с января по сентябрь 2021 года и заняли первое место на въездном рынке. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в указанный период республику посетили 31,6 тысячи отечественных туристов, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

По мнению экспертов туристической сферы, текущий год оказался для отечественного рынка в республике успешнее 2019 года из-за расширения чартерных программ из регионов России.

«Спрос из регионов демонтирует положительную динамику. В целом Доминикана, исходя их данных текущих бронирований, станет одним из лидеров по спросу у россиян в зимнем сезоне», — заявили туроператоры и добавили, что по объемам текущих продаж зарубежных направлений карибская страна входит в топ-3 популярных среди россиян мест для зимнего отдыха.

Ранее в октябре специалисты туриндустрии назвали самые популярные отели Доминиканы, а также раскрыли оптимальную стоимость путевок по системе «все включено». Так, приобрести тур на двоих в гостиницу категории «четыре звезды» можно за 150 тысяч рублей, в пятизвездочный отель — от 159 тысяч рублей на семь ночей.