Россиянам рассказали о «беспрецедентно доступных» ценах на отдых в Доминикане

АТОР: средняя стоимость путевки в Доминикану на двоих составила 150 тысяч рублей

Эксперты туриндустрии назвали самые популярные отели Доминиканы, а также раскрыли оптимальную стоимость путевок по системе «все включено». Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Приобрести тур на двоих в гостиницу категории «четыре звезды» можно за 150 тысяч рублей. В АТОР назвали такую цену «беспрецедентно доступной» и объяснили благоприятную ситуацию широкой чартерной программой из Москвы и регионов.

Кроме того, туроператоры рассказали о ценах на проживание в пятизвездочных отелях. Стоимость размещения в гостинице Serenade Punta Cana составляет 159 тысяч рублей на семь ночей.

Цены на туры в отели Catalonia Bavaro Beach и Casino & Golf Resort начинаются от 195 тысяч рублей за двоих за десять дней. Более дорогие варианты — курорты Majestic Colonial Punta Cana и Vista Sol Punta Cana Beach Resort, отдохнуть на которых можно за 230 и 251 тысячу рублей соответственно.

Как рассказали в представительстве министерства туризма Доминиканской Республики в России, к середине октября загрузка гостиниц составила 54,5 процента. Отмечается, что эти показатели превышают средние значения за период с января по август 2021 года.

Ранее в октябре в Ростуризме заявили, что стоимость путевок на Доминикану будет держаться на допандемийном уровне до середины ноября 2021 года. Специалисты объяснили низкие цены на туры действующей акцией раннего бронирования. Вице-президент Российского союза Туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что по мере приближения к Новому году цены будут корректироваться.