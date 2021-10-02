Россиянам пообещали дешевые путевки на популярный курорт

Горин и Бобылев предсказали допандемийные цены на путевки в Доминикану до середины ноября

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Дмитрий Горин и член совета при Ростуризме, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев заявили, что стоимость путевок на Доминикану будет держаться на допандемийном уровне до середины ноября 2021 года, пишет URA.RU.

Специалисты пообещали россиянам дешевые путевки на Доминикану, поскольку сейчас действуют акции раннего бронирования. Эксперты предсказали, что низкие цены на отдых в республике сохранятся до 15 ноября.

«Пока еще есть возможность покупать туры в Доминикану по спецпредложениям. По мере приближения к Новому году цены могут корректироваться в большую сторону», — подчеркнул Горин. По его мнению, это направление уже сейчас является популярным и конкурентным.

С ним согласился и Бобылев, который отметил, что Доминикана создает конкуренцию другим курортам — например, это стимул для смягчения Кубой условий в отношении российских туристов и снижения цен.

«Куба уже идет на отмену ПЦР-тестов по прилету. Между ними будет серьезная конкуренция, и это будет только на руку потребителю», — заключил специалист.

Ранее аналитики назвали оптимальную стоимость туров в Доминикану. Цены на отдых на этом курорте с вылетом из российских регионов начинаются от 147 тысяч рублей.