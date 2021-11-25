В парке Волгограда поселился крупный филин

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда поселился крупный филин. Об этом сообщает портал V1.RU.

Птицу заметили в ветвях десятиметровой ели, которая растет вблизи колеса обозрения. Горожане рассказали, что «филин тихонько сидел, не издавая ни одного звука, и так спокойно и гордо на нас смотрел». Местные жители даже успели его сфотографировать.

Директор парка Андрей Еркин заявил, что птица живет на территории уже не первый месяц. «Мы специально не раскрывали и не рассказывали о нашем госте, чтобы его никто не спугнул и не обидел. Он прилетает сюда уже не в первый раз. Мы его не обижаем, он не испугался ни машин, ни рабочих. Живет хищная птица на десятиметровой ели, возрастом около 35 лет», — рассказали в парке.

В октябре в Сихотэ-Алинском заповеднике случайно засняли ужин краснокнижного рыбного филина. Специалисты установили в приморском заповеднике фотоловушки для создания фильма «Тайная жизнь амурских тигров», однако с их появлением архив начал пополняться уникальными кадрами с участием других редких животных и птиц. В частности, недавно фотоловушки запечатлели охоту рыбного филина, который считается самой большой и одной из самых редких сов в мире.