Лукашенко заявил о выходе на финишную прямую в работе над новой конституцией

Лукашенко: работа над изменениями в основной закон страны вышла на финишную прямую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выходе на финишную прямую при работе над новым вариантом конституции, передает БЕЛТА.

«Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменения конституции вышла на финишную прямую», — сказал Лукашенко на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона страны.

В начале ноября Лукашенко анонсировал проведение референдума по поправкам в конституцию в феврале 2022 года.

Лукашенко заявил о необходимости изменить конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после выборов главы государства в августе 2020 года. Он утверждал, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.