Хинштейн показал «эмоциональный инструктаж КПРФ» после заседания по делу Рашкина

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн показал «эмоциональный инструктаж в КПРФ», который состоялся сразу же после голосования за снятие с депутата Валерия Рашкина неприкосновенности. Соответствующее видео он сделал и опубликовал в своем Telegram.

На кадрах видно, как члены КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым стоят в кругу и ведут активные обсуждения.

25 ноября депутата Государственной Думы фракции КПРФ Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося, лишили неприкосновенности.

В октябре сотрудники правоохранительных органов остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которого они обнаружили убитого лося. Позже Рашкин признался в убийстве животного.