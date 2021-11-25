Кредитные каникулы для россиян захотели сделать постоянными

Центробанк захотел сделать постоянной возможность брать кредитные каникулы. О таком предложении сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на конференции Ассоциации банков России (АБР), передает ТАСС.

Мамута заявил, что распространение механизма введения кредитных каникул на потребительские кредиты на постоянной основе «было бы весьма и весьма полезно», поскольку заемщик получает гарантированное право на передышку в сложный для себя момент. Сейчас это не всегда возможно, потому что некоторые кредиторы не всегда идут навстречу клиенту и начинают использовать свое доминирующее положение. Мамута считает, что законодательная поддержка такой инициативы была бы очень востребованной.

В 2020 году в разгар пандемии россиянам, пострадавшим из-за коронавирусных ограничений, дали право взять каникулы на ипотечные и потребительские кредиты. По данным ЦБ, 72 процента заемщиков, которые воспользовались этой возможностью, вернулись в график платежей.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей имеют ипотечные заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В график платежей после активации этой опции возвращаются более 80 процентов заемщиков.

В последнее время Центробанк предпринял несколько попыток ограничить потребительское кредитование. В ЦБ отметили, что рост выданных ссуд превышает увеличение доходов населения. 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий Центробанку вводить макропруденциальные лимиты (количественные ограничения) для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов и займов.