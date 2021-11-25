iPhone 12 рекордно подешевел в России

Стоимость iPhone 12 в России снизилась почти на 30 процентов

На российском рынке рекордно подешевел базовый iPhone 12. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, стоимость смартфона с накопителем емкостью 64 гигабайта установилась в диапазоне 56-57 тысяч рублей. «Разница от первоначальной цены составляет почти 30 процентов», — отметили журналисты. На старте продаж осенью 2020 года аппарат можно было приобрести минимум за 80 тысяч рублей.

Авторы подчеркнули, что удешевление связано с недавним выходом смартфонов Apple нового поколения. При этом устройства iPhone 12 до сих пор доступны в официальном интернет-магазине компании. В настоящий момент девайс можно приобрести за 65 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 12 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532х1170 пикселей, процессор Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Гаджет поддерживает беспроводную зарядку по стандарту MagSafe.

Ранее источники «Коммерсанта» среди российских ретейлеров рассказали об остром дефиците смартфонов Apple текущего и прошлого поколений. По данным МТС, Apple в октябре занимала третье место по продажам смартфонов в штучном выражении в России, доля на рынке достигала 14,7 процента.