Жулин ответил обвинившему судей в завышении оценок дочери Тутберидзе американцу

Тренер Жулин о завышении оценок фигуристам Дэвис и Смолкину: ребята-то в чем виноваты?

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин прокомментировал обвинения американского журналиста Дэвида Лиса в завышении оценок россиянам Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Его слова приводит Sport24.

Специалист обратил внимание на то, что пара победила не на этапе серии Гран-при, а на «Челленджере», где многое зависит от судейской бригады. «Ребята-то в чем виноваты? Ты можешь кататься грязно, но быть французом во Франции и получать высокие баллы, ты можешь быть русским в России и получать огромнейшие баллы», — посчитал он, добавив, что справедливым судейство должно быть на Олимпийских играх в Пекине.

22 ноября Лис заявил, что пара получила слишком высокие баллы на Кубке Варшавы. Он отметил, что россияне показывают не слишком сложный контент.

На Кубке Варшавы дуэт занял первое место. Они набрали по итогам двух программ 199,90 балла. В прошедшем сезоне пара завоевала бронзу на чемпионате России среди юниоров.

17-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.