В Белоруссии призвали запретить «карту поляка»

Научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант призвал запретить «карту поляка» — документ, который облегчает иностранцам с польскими корнями возможность въезда и проживания в Польше. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Выдачу "карт поляка" давно пора сделать вне закона и принять действенные меры к тому, чтобы Польше было как можно труднее переманивать у нас "мозги" и молодежь», — сказал Дзермант. По его словам, это становится проблемой Союзного государства. «Студенты из Калининградской области все чаще едут в польские вузы и становятся там польскими агентами влияния», — утверждает Дзермант.

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В целом, по его мнению, в настоящий момент наблюдается противостояние «Республики Беларусь как наследницы БССР во многих смыслах и Польши неопилсудчиков». Поэтому Минск должен провести «масштабную деполонизацию исторической памяти и гуманитарного знания», считает Дзермант.

Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что программа репатриации с помощью «карты поляка» является элементом подрывной работы Варшавы. По данным на 2019 год, такой документ получили 131 тысяча белорусов.

Отношения Минска и Варшавы в очередной раз обострились в начале ноября. В Белоруссии на границе с Польшей собрались несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Запад утверждает, что ситуация была специально организована белорусской властью в рамках «гибридной войны».