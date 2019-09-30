Названо число записавшихся в поляки белорусов

За последние 11 лет более 130 тысяч граждан Белоруссии получили карту поляка. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolitа со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши​.

Отмечается, что с момента начала выдачи карт поляка в 2008 году их получили уже 131 770 белорусов. При этом более трети из них — 55 тысяч человек — сделали это за последние три года. Кроме того, в настоящий момент готовятся к получению документа еще 5376 граждан Белоруссии, которые сдали экзамен в польском городе Белосток. Документы еще 1,5 тысячи человек на данный момент находятся на рассмотрении.

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Карта поляка была введена в обиход после принятия польским сеймом соответствующего закона в 2007 году. Изначально документ выдавался жителям стран бывшего СССР, имеющим польское происхождение, однако с 2019 года претендовать на получение карты поляка могут граждане любой страны мира, доказавшие наличие у себя польских корней и сдавшие экзамены.

Документ дает право бесплатно получать визу для поездок в Польшу, работать там без специального разрешения и пользоваться некоторыми льготами на территории этой страны.

В Белоруссии введение этого документа изначально восприняли негативно. В 2011 году Конституционный суд страны постановил, что некоторые нормы польского закона о карте поляка не соответствуют международному праву. По его мнению, эти нормы нарушают принцип «невмешательства во внутреннюю компетенцию другого государства».

В 2012 году в Белоруссии были внесены поправки в законы «О статусе депутата» и «О государственной службе», которые под угрозой увольнения запретили пользоваться картой поляка чиновникам, а ее владельцам — избираться в верхнюю и нижнюю палаты парламента.

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