В Белоруссии сравнили польскую программу репатриации с подрывной работой

Польская программа репатриации с помощью «карты поляка» является элементом подрывной работы и антигосударственной деятельности в отношении Минска. С таким заявлением выступил Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, пишет «Sputnik Беларусь».

Чиновник сравнил попытки Варшавы вернуть на родину соотечественников со стремлением развязать гибридную войну против республики. Он отметил, что польские образовательные и культурные центры, против руководства которых были возбуждены уголовные дела, ставят под собой цель «реабилитировать польских преступников».

«Не что иное, как элементы разложения изнутри нашего общества, особенно молодежи, формирование из них неких передовых отрядов», — заверил Швед.

«Карта поляка» — официальный документ, который подтверждает принадлежность лица к польскому народу. Ее обладатель получает в Польше ряд негражданских прав и может претендовать на гражданство по упрощенной процедуре. Жителям Белоруссии такие карты выдаются с 2008 года, для получения требуется овладеть польским языком и доказать наличие предков-поляков. По данным на 2019 год, этой процедурой воспользовались около 131 тысячи белорусов.