Еще одна белоруска решила сменить спортивное гражданство и выступать за Польшу

Чемпионка Белоруссии по конному спорту Ольга Сафронова переехала в Польшу для продолжения спортивной карьеры. Об этом сообщает PAP.

По информации источника, спортсменке необходимо получить разрешение на выступление под нейтральным флагом, тогда она сможет выступать за Польшу. Отмечается, что Сафронова не собирается отказываться от белорусского гражданства. В Польской федерации конного спорта заинтересованы в сотрудничестве с белоруской.

Сафронова входила в состав Белоруссии на Олимпийские игры в Токио, однако перед началом соревнований была исключена из команды по причине найденного у лошади наездницы допинга. В Польше Сафронова сделала антидопинговый тест, который не показал наличие запрещенных веществ. Спортсменка неоднократно выступала против действующей власти в стране.

В начале августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская переехала в Польшу из-за конфликта с белорусскими спортивными чиновниками. Спортсменка публично выразила недовольство решением руководства сборной задействовать ее в одном из забегов вместо другой спортсменки. После этого Тимановская была исключена из сборной страны на Играх, а чиновники попытались насильно вернуть ее домой.

