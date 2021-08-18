Стало известно о запрете белорусским спортсменам выезжать за рубеж

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что белорусским спортсменам запретили выезды за рубеж для участия в соревнованиях. Ее слова приводит РБК.

Бегунье стало известно, что спортсмены не смогут покинуть страну ни для тренировочных сборов, ни для поездок в отпуск. По ее словам, у некоторых атлетов были куплены билеты на соревнования на сумму до 1,5 тысячи евро. «Люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать, никто не будет возмещать им расходы», — подчеркнула спортсменка.

Эту информацию подтвердил серебряный призер Олимпийских игр в десятиборье Андрей Кравченко. «Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Возможно следующим шагом будет ошейник с GPS», — написал он в Instagram.

Тимановская в начале месяца переехала в Польшу из-за конфликта с белорусскими спортивными чиновниками. Спортсменка публично выразила недовольство решением руководства сборной задействовать ее в одном из забегов вместо другой спортсменки. После этого Тимановская была исключена из сборной страны на Играх, а чиновники попытались насильно вернуть ее домой.