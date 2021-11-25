В российском регионе поддержали законопроект о QR-кодах

В Ингушетии народное собрание поддержало федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента региона сообщает РБК.

Депутаты одобрили законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона. В частности введения некоторых ограничительных мер, связанных с предотвращением коронавируса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал процесс принятие законопроектов о QR-кодах сложным в технологическом, социальном и цифровом плане. Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября.

Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля планируется выдавать QR-коды только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки.

Проект направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Госдума может рассмотреть законопроекты на пленарном заседании 16 декабря.

