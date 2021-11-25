Жириновский назвал депутата Госдумы колхозником

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления в Госдуме по вопросу лишения неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина обозвал депутата Николая Харитонова. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Глава ЛДПР во время своего выступления обрушился с критикой на коммунистическую идеологию. Его речь прервали выкрики депутата-коммуниста Харитонова с места. В ответ на это Жириновский с трибуны назвал своего коллегу-парламентария колхозником и продолжил обличительную речь против коммунистов по всему миру. Фракция КПРФ проводила Жириновского с трибуны на место криками «Позор!»

Также во время своей речи Жириновский заявил, что коммунисты вырастили поколение, которое «идет за дурачком Моргенштерном». «Это что такое? Весь в наколках и поет черт знает что. Это вы виноваты, ваше образование», — заявил политик.

По его словам, коммунисты виноваты во всем, что происходит в стране и в мире. «С фашистами покончили, а коммунисты бродят по всей планете. Ваш [Карл] Маркс сказал "призрак коммунизма бродит". Вот надо поймать его, упаковать и спрятать туда же, где лось, убитый нашим другом Рашкиным», — отметил Жириновский.

Заседание Госдумы по вопросу лишения неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина началось в четверг, 25 ноября. По его итогу депутаты проголосовали за лишение неприкосновенности коммуниста.