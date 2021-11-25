Депутата Госдумы Рашкина лишили неприкосновенности

Депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина лишили неприкосновенности после охоты на лося. Кроме того, на него возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что представление генерального прокурора Игоря Краснова состоит из двух запросов о даче согласия на лишение Рашкина неприкосновенности. В одном говорится о привлечении к уголовной ответственности, в другом — об административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП за невыполнение депутатом Госдумы требования правоохранительных органов о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В Государственной Думе «за» лишение Рашкина неприкосновенности проголосовал 341 человек, «против» — 55, воздержались — 2.

Ранее генпрокурор России обвинил Рашкина во лжи по делу об убийстве лося в Саратовской области. «Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка», — отметил Игорь Краснов.

В октябре полицейский и сотрудник комитета охотхозяйства остановили в Саратовской области машину, в которой находился депутат. В его багажнике они нашли убитого лося. Позже Рашкин сознался в убийстве животного.