Генпрокурор обвинил Рашкина во лжи

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина во лжи по делу об убийстве лося в Саратовской области. Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента, выступая с представлением о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, передает ТАСС.

«Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного», — сказал Краснов, отметив, что этот «позор стал общеизвестным» благодаря СМИ.

Генпрокурор добавил, что крайне негативно относится к проявлениям неискренности. «Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича», — заключил он.

В октябре 2021 года полицейский и сотрудник комитета охотхозяйства остановили в Саратовской области автомобиль, в котором находился Рашкин. В его багажнике они обнаружили убитого лося. Против депутата возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе. Рашкин сознался в убийстве животного. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на представление генпрокурора России о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

