В отставке главы ФСИН Калашникова увидели ослабление позиций ФСБ

Правозащитница Литвинович о смене главы ФСИН: контроль за службой переходит из ФСБ в МВД

В отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и назначении на этот пост заместителя министра внутренних дел России Аркадия Гостева можно увидеть ослабление позиций Федеральной службы безопасности (ФСБ), выходцем из которой является бывший руководитель ФСИН. Об этом написала в своем Telegram-канале правозащитница Марина Литвинович.

«Контроль за ФСИН переходит из ФСБ в МВД. Решение снять главу ФСИН Калашникова и назначить Гостева — довольно сильное и внушает некоторый оптимизм», — прокомментировала она смену главы службы.

Литвинович завила, что именно ФСБ курирует всю оперативную работу в колониях и СИЗО, применяя пытки «как часть оперативной работы по выбиванию показаний, фальсификации дел и “перевоспитанию криминальных элементов”».

«Благодаря слитым видео, все эти оперативные методы работы наконец-то вылезли наружу, и стало понятно, как именно эта система работает», — заявила правозащитница.

Ранее 25 ноября президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова, назначив на его место Аркадия Гостева, который до сегодняшнего дня был заместителем министра внутренних дел.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. Позже он сообщил, что число информаторов, рассказывающих о нарушениях закона в системе ФСИН, постепенно растет.