«Локомотив» на своем поле крупно проиграл «Лацио» и вылетел из Лиги Европы

«Локомотив» проиграл «Лацио» и вылетел из Лиги Европы, итальянцы реализовали два пенальти

Московский «Локомотив» на своем поле крупно проиграл римскому «Лацио» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 25 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Лацио». Хозяева дважды пропустили с пенальти. Оба мяча с 11-метровой отметки забил Чиро Иммобиле. Третий гол на счету Педро.

У «Локомотива» осталось два очка, команда досрочно вылетела из турнира. «Лацио» набрал восемь очков и вышел на второе место, команда обеспечила себе участие в матчах навылет.

«Локомотив» в последнем туре сыграет с «Марселем» 9 декабря. Французский клуб также лишился шансов на продолжение борьбы в турнире, но имеет в активе на два очка больше, чем москвичи.