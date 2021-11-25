Бастрыкин поручил следователям разобраться с ДТП со сбитым лосем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение главе подмосковного управления ведомства Александру Старикову разобраться в обстоятельствах, в результате которых пострадал лось. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

СМИ сообщили о ДТП, в котором водитель сбил на трассе лося и скрылся. Раненое животное пролежало в канаве несколько дней без помощи, пока его не нашли люди. Егерь вызвал ветеринарную службу, которая приехала к пострадавшему только через три дня. К тому времени состояние животного ухудшилось настолько, что теперь его могут пристрелить.

Бастрыкин поручил провести доследственную проверку, чтобы выяснить, имела ли место халатность в данной ситуации, в том числе со стороны контролирующих органов.

В октябре 2021 года полицейский и сотрудник комитета охотхозяйства остановили в Саратовской области автомобиль, в котором находился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. В его багажнике они обнаружили убитого лося. Против депутата возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе. Рашкин сознался в убийстве животного. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на представление генпрокурора России о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина.