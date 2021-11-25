Телеведущая назвала простой способ приготовить пюре без очистки картофеля

Американская журналистка и телеведущая Лора Маклафлин Петерсон назвала простой и неочевидный способ приготовить картофельное пюре без очистки корнеплодов. Своим методом она поделилась в TikTok.

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Петерсон рассказала, что приготовить пюре можно из неочищенного картофеля: сначала нужно его вымыть, а потом в кожуре положить в кастрюлю и сварить. После приготовления каждую картофелину следует разрезать пополам, затем положить половинки на решетку для охлаждения выпечки и выдавить мякоть.

Телеведущая объяснила, что кожура остается на решетке, а пюре попадает в посуду, которая стоит под решеткой. После этой процедуры пюре можно заправить по вкусу и есть.

Пользователи поблагодарили Петерсон за простой и удобный способ готовки в комментариях. «Ого! Вот спасибо, что поделились!», «О господи, как я рада, что нашла это видео», — писали они.

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