Отец Мазепина поделился планами по покупке команды «Формулы-1»

Отец Мазепина о возможной покупке команды «Формулы-1»: у нас большие амбиции в автоспорте

Отец пилота Haas Никиты Мазепина Дмитрий Мазепин поделился планами по покупке команды «Формулы-1». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У нас большие амбиции в автоспорте. Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это наши долгосрочные планы — хотим расширить наше присутствие в "Формуле-1"», — поделился Мазепин. Он отметил, что речь идет не только о команде Haas, титульным спонсором которой выступает его компания «Уралкалий», и уточнил, что решение не будет зависеть от карьеры его сына.

Мазепин-старший подчеркнул, что в данный момент переговоры не ведутся, потому что все ожидают старта нового сезона. «Если вдруг какие-то небольшие команды станут успешными в следующем сезоне, то стоимость и привлекательность этих команд будет иной», — заявил предприниматель.

Никита Мазепин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом 22-летнего гонщика стало 14-е место на Гран-при Азербайджана. По состоянию на 25 ноября, россиянин находится на 19-й строчке общего зачета. Замыкает таблицу второй гонщик Haas — сын Михаэля Шумахера Мик, который пока не смог подняться выше 12-го места на этапах Гран-при.

