Собянин объяснил высокий уровень цен на жилье в Москве

Проблема удорожания жилья в Москве волнует всех, но в первую очередь москвичей, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, спрос на жилье в городе большой.

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«Она (проблема роста цен на жилье — прим. «Ленты.ру») волнует, конечно, всех, и москвичей в первую очередь. Потому что у кого-то есть квартира, у кого-то нет. Подрастает молодое поколение, разъезжаются семьи. Спрос на жилье в Москве большой. Но и предложение увеличивается. Мы за последние годы удвоили количество вводимого жилья», — сообщил градоначальник.

Но и уровень спроса на квартиры в городе остается высоким, пояснил Собянин. В последнее время он вырос из-за запуска программы льготной ипотеки и межрегиональной миграции. «Речь идет даже не о мигрантах из ближнего или дальнего зарубежья, которые приезжают в Москву, оседают и покупают жилье, — уточнил мэр. — Это россияне, которые сначала перемещаются в Московскую область, из Московской области в Москву». В Новой Москве, по словам Собянина, строится достаточно много жилья, но «процентов 40 там покупают иногородние».

Если дополнительно нарастить объемы строительства жилья, число приезжих может сильно увеличиться, указал мэр. «Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жилье совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за десять лет, а по два — по три, — предупредил он. — Нет ограничений сегодня, никто не придумал, как ограничить межрегиональную миграцию. Ни пропиской, никакими ограничениями это невозможно. Это невозможно было сделать даже при сталинском режиме».

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года объем спроса на квартиры в новостройках Москвы составил 869 тысяч квадратных метров — это примерно равно средним квартальным показателям в 2018-2019 годах. Аналитики отметили завершение квартирного бума в столице и предположили, что в четвертом квартале может быть продано еще около 800 тысяч квадратных метров строящегося жилья.