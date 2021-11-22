В Москве заметили завершение квартирного бума

В третьем квартале 2021 года объем спроса на квартиры в новостройках Москвы составил 869 тысяч квадратных метров — это примерно равно средним квартальным показателям в 2018-2019 годах, говорится в материалах агентства Est-a-Tet, предоставленных «Ленте.ру».

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Аналитики отмечают завершение квартирного бума в столице и полагают, что в четвертом квартале может быть продано еще около 800 тысяч квадратных метров строящегося жилья. «Ситуация на рынке новостроек стабилизировалась, — констатируют они. — Ипотечные ставки постепенно приходят к уровню 2018 года, структура выдачи также корректируется, объем спроса с учетом устойчиво высоких цен также стабилизировался и возвращается к показателю доажиотажного периода — на уровень 2019-го».

Пиковое значение спроса на новое жилье в Москве было зафиксировано в 2020 году, указывают в Est-a-Tet: в четвертом квартале было продано почти 1,5 миллиона квадратных метров (в старых границах города).

Ранее сообщалось, что спрос на жилье постепенно смещается за пределы Москвы — из-за резкого роста цен на столичную недвижимость потенциальные покупатели квартир ищут альтернативные варианты в Подмосковье. Между тем объем предложения новостроек в области за последние пять лет сократился более чем в два раза, подсчитали аналитики.