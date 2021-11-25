В Пензе пройдет XIII кинофестиваль «Мужская роль»

В Пензенской области пройдет XIII кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль». Об этом сообщает Pravda News.

Фестиваль начнется 1 декабря и завершится 5-го числа. На нем будут представлены лучшие работы российского кино, созданные мужчинами. За победу в номинации «Лучший актер» поборются, в частности, Александр Паль, Константин Хабенский, Кирилл Кяро и Филипп Янковский. На фестивале также выберут лучшего молодого артиста и «Короля экрана». Зрителям предложат определить лучший фильм «Мужской роли» и наградить самого одаренного актера призом зрительских симпатий.

Показы пройдут в Пензе, Кондоле и Кузнецке.

В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.

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