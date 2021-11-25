Миру предсказали значительный избыток нефти из-за США

В ОПЕК ожидают, что «распечатывание» нефти из резервов некоторых стран значительно увеличит ее избыток на мировом рынке. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Совета Экономической комиссии (консультативный орган ОПЕК), если США, Великобритания, Индия, Южная Корея, Япония за два месяца высвободят из запасов 66 миллионов баррелей, то избыток может увеличиться на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Тогда он достигнет 2,3 миллиона баррелей в сутки в январе и 3,7 миллиона в феврале. Некоторые страны заявили, что они могут отменить запланированный на январь рост производства.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. Решение об использовании стратегических резервов также приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

В США надеются, что цены на нефть стабилизируются и пойдут вниз. Высвобождение госзапасов нефти является временной стратегией, тогда как долгосрочной стратегией остается переход к чистой энергии, отметила ранее американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.