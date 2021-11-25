Президент Польши не увидел угрозы в мигрантах на границе с Белоруссией

Президент Польши Дуда: созыв стран НАТО по ситуации с беженцами не требуется, угроз нет

Президент Польши Анджей Дуда не увидел большой угрозы, связанной с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, в связи с чем не счел нужным объявлять о созыве Совета стран НАТО — его проводят, если одна из стран-членов видит угрозу своей безопасности. С таким мнением Дуда выступил по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, прошедшей 25 ноября. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы, естественно, принимаем во внимание возможность [созыва Совета НАТО], но мы хотим использовать ее только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну», — подчеркнул политик.

Ранее беженцы, находящиеся в логистическом центре «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, устроили митинг с требованием пропустить их в ЕС. По данным Министерства иностранных дел Ирака, в связи с происходящим вывозной рейс для иракских беженцев из Минска в Багдад был отложен на неопределенный срок. При этом ранее в ноябре власти Польши предложили покрыть все расходы на возвращение мигрантов домой.

Если части нелегалов удается пересечь границу, их останавливают и отправляют обратно польские силовики. Одна из массовых попыток прорыва, случившаяся 16 ноября, привела к тому, что против мигрантов применили спецсредства. В результате инцидента пострадали также военные и журналисты.