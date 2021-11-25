НХЛ оштрафовала российского хоккеиста за удар соперника клюшкой

Российский защитник Зайцев оштрафован НХЛ на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Российский защитник «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев оштрафован на пять тысяч долларов. Об этом сообщается в Twitter департамента Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по безопасности игроков.

Россиянина наказали за удар клюшкой форварда «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майера. Эпизод произошел в матче команд, который состоялся в среду, 24 ноября. Победу в поединке со счетом 6:3 одержали «акулы».

В нынешнем сезоне Зайцев провел 12 матче в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил одну шайбу при показателе полезности «-3».

30-летний Зайцев выступает в НХЛ с 2016 года. В составе сборной России он дважды стал бронзовым призером чемпионата мира.

