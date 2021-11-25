Мужчина продал крышу дома матери ради свиданий с девушкой

Индонезиец решил продать крышу своего дома и часть мебели ради свиданий с возлюбленной. Мать молодого человека не оценила поступок и подала на сына заявление в полицию, пишет Cocontus.

Мужчина решился на преступление из-за низкой зарплаты, которой не хватало на содержание отношений с девушкой. Чтобы обрести свободные средства, 24-летний индонезиец догадался разобрать крышу в общем с матерью доме и продать ее вместе с частью мебели. Вырученные деньги он потратил на ежедневные походы в кафе, а также на подарки возлюбленной — сумки и одежду.

Мать индонезийца возмутила его идея — на протяжении долгого времени она трудилась домработницей, чтобы сделать в доме ремонт и выплатить ипотеку. Женщина оценила ущерб в 1,7 тысячи долларов. Если обвинения с сына не будут сняты, то за кражу имущества ему предстоит провести пять лет в тюрьме. Молодой человек признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном, он также уже извинился перед матерью.

В Лондоне от квартиры без крыши решили избавиться за 400 тысяч фунтов стерлингов (около 39,8 миллиона рублей). Помещение требует капитального ремонта — помимо кровли, новым жильцам придется восстановить перекрытия, выкинуть мусор, старую мебель и уничтожить растительность.