Россия нарастила закупки пальмового масла

Росстат: импорт пальмового масла в Россию увеличился на 7,1% за 9 месяцев

Импорт в Россию пальмового масла по итогам девяти месяцев составил 803 тысяч тонн. Это на 7,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Однако в сентябре закупки товара упали: к сентябрю прошлого года — на 17,3 процента, а к августу 2021 года — на 34,6 процента. Притом последние несколько лет импортируется около одного миллиона тонн пальмового масла в год. В основном оно используется в кондитерской промышленности.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила импорт пальмового масла и его фракций на 12 процентов в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого (до 529 тысяч тонн). В июне закупки увеличились на 75,2 процента к прошлогоднему показателю и на 69,6 процента к предыдущему месяцу.

Между тем россияне начали переходить на заменители сыра из-за падения доходов. Сырные продукты — недорогая альтернатива сыру (стоят на треть дешевле), при их производстве возможно использование растительных жиров, например пальмового масла.

При этом содержащие пальмовое масло продукты повышают уровень «плохого» холестерина в крови человека, заявил ранее врач и телеведущий Александр Мясников.