Российский иммунолог заявил о возможности перепутать коронавирус с раком крови

У коронавирусной инфекции множество симптомов, поэтому ее можно перепутать с 30 другими заболеваниями, в том числе с раком крови. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Коронавирус можно перепутать с чем угодно, где есть температура, поэтому уже в первый день надо установить диагноз. Сейчас тесты доступны в аптеках, нужно сразу их делать и быстрее вызывать врача», — рассказал Жемчугов.

Также он перечислил самые распространенные симптомы COVID-19. Это насморк, боль в горле, потеря вкуса, обоняния, часто нарушения слуха, боль в мышцах и симптомы кишечного расстройства.

Ранее Жемчугов заявил, что при первых симптомах недомогания не существует отличий между коронавирусом, гриппом и простудой. Врач рассказал, что COVID-19, грипп и ОРВИ начинаются одинаково. При наличии температуры и головной боли он посоветовал сдать сразу два анализа: тесты на наличие коронавируса и гриппа.