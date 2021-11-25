В офисе Зеленского прокомментировали слухи о вводе военного положения на Украине

Советник главы ОП Подоляк: на Украине не будет вводиться военное положение

Власти Украины не будут вводить военное положение в стране. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) республики Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

Он прокомментировал слухи о вводе президентом Украины Владимиром Зеленским военного положения и отметил, что страна не испытывает потребности в подобных мерах, поскольку «обороняется» без них уже не первый год.

Подоляк также добавил, что необходимость в них отсутствует даже при наличии информации об «угрожающей военной активности» России вблизи украинских границ.

Ранее лидер Радикальной партии и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко сообщал, что с 1 декабря на Украине может быть введено военное положение. По его мнению, таким образом Зеленский намерен усилить борьбу с протестами, которые проходят сейчас по всей стране.